С возрастом женщины любят укорачивать прически, поэтому здесь стоит сосредоточиться на стрижках без длины, пишет 24 Канал. Никакого правила относительно правильности длины нет, но старшие женщины всегда носят короткие стрижки и редко когда можно встретить длинные волосы.

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Даже после 55 лет можно подобрать стрижку, которая прекрасно подойдет современной женщине. О прическах с начесами и косичками заплетенными в пучок стоит забыть, поскольку сейчас очень важно выглядеть стильно и модно, независимо от цифры в паспорте. Парикмахеры отметили несколько стрижек, которые прекрасно подходят женщинам в 55-летнем возрасте.

Боб

Эта стрижка подходит многим женщинам, которые хотят придать волосам утраченный объем. Чтобы создать особую прическу, можно прибегнуть к асимметричности – нужно сделать с одной стороны короче волосы, а с другой – удлиненные. Такой вариант придаст особого шарма и индивидуальности.

Каре

Если же хочется добавить немного длины, тогда можно выбрать длинную прическу, чем боб. Классическое каре прекрасно скрывает возраст женщины, а если добавить еще и челку, то можно закрыть морщины, которые уже активно виднеются на лбу. Для женщин, у которых тонкие волосы, стоит сделать градуированное каре, которое благодаря наслоению выглядит пышнее и объемнее.

Гарсон

Эта стрижка идеально подойдет для женщин в старшем возрасте, которые хотят иметь максимально короткие волосы, при этом красиво выглядеть. Европейки обожают такие прически, поскольку гарсон прекрасно подчеркивает контуры лица, создает эффект лифтинга без вмешательства косметологов.

Преимуществом стрижки остается акцент на естественных линиях лица. Стрижка прекрасно открывает лоб, скулы и подбородок. Морщины и провисания даже с такой короткой прической становятся не заметными, поскольку все внимание сосредотачивается именно на интересной стрижке.

Добавим, что женщинам после 55 лет для того, чтобы иметь красивый омолаживающий вид, нужно сделать ставку на светлый цвет волос, поскольку оттенки белого и золотистого способны визуально омолодить вид.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Для тех, кто хочет добавить легкости и пышности советуем выбирать каскадную стрижку с прядями, которая просто и легкой в уходе и длительное время остается фавориткой многих женщин.