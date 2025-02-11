Платья из нулевых, которые вернутся в моду в 2025 году: надевайте в будни и на торжества

В этом году очень заметно влияние модной эпохи 2000-х, которое задает темп будущим тенденциям. Мятежный дух, очерчивавший модели того десятилетия, теперь переосмысливается дизайнерами в более тонком прочтении.

Сначала дизайнеры показали свои интерпретации на юбки, которые были популярными в нулевых, а теперь очередь дошла и до платьев, пишет 24 Канал. Чтобы понять, какие именно платья вернутся в моду уже в следующие месяцы, советуем проанализировать весенне-летние линейки.

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Джинсовое платье

Деним в нулевых формировал стиль главных известных модниц. Джинсы, юбки или кроп-топы были их обязательными элементами гардероба, которые они носили в повседневной жизни и надевали для съемок в музыкальных клипах.

Среди этих вещей особенно заметно выделялось джинсовое платье. Теперь эта модель возвращается в универсальной и элегантной версии в свободном силуэте, сохраняя при этом сексуальный оттенок.



Стильные платья 2025 года / Фото Elle

Платье с вырезами

В 1996 году Том Форд представил платья с эффектными вырезами для Gucci, которые стали по-настоящему революционными. Сегодня такие модели остаются очень популярными на красных дорожках. Советуем обращать внимание на глубокое декольте и легкие вырезы на бедрах и талии.



Актуальные платья 2025 года / Фото Elle

Платье-слип

Платье в бельевом стиле стало культовым в 90-х годах благодаря гламурному атласу. Его носили для многослойности и надевали как тунику поверх джинсов. Платье до сих пор остается актуальным в ярких оттенках, причудливых узорах и с декоративными деталями в виде кружева, завязок или пайеток.



Модные платья 2025 года / Фото Elle

Прозрачное платье

Платье из прозрачной ткани стало символом 2000-х годов. На такой неоднозначный выбор осмеливались не все модницы. Уже в этом сезоне платье возвращается в моду в смягченной версии в нейтральных оттенках и изысканных вырезах, которые обнажают тело.



Актуальные платья 2025 года / Фото Elle