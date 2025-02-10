До сих пор сумки-боулинги считаются популярными и активно продаются, поэтому уже в этом году на них возвращается мода с большим размахом, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Сумка-боулинг – тренд 2025 года

Сумка имеет округлую или прямоугольную форму с жестким каркасом и короткие ручки. В основном дизайн такой сумки классический или спортивный, иногда встречается с логотипами или декоративными элементами.

Бренд сестер Олсен The Row известен своими лаконичными сумками, поэтому представил собственную версию – модель India. Это сумка с короткими ручками, которая выпускается в двух размерах из разных материалов. Аксессуар имеет такой же сдержанный дизайн, как ее успешная предшественница - Margaux, которая уже более года остается одной из самых популярных сумок в мире.



Красивые сумки для весенне-летнего сезона / Фото Vogue

Такие сумки невозможно носить на плече, впрочем это соответствует традиционному дизайну сумки-боулинг. Сегодня аксессуар можно найти в различных вариантах – из кожи, замши или нейлона. Они продаются в винтажных магазинах из старых коллекций и уже представлены новые изделия. Остается только выбрать ту сумку, которая идеально дополнит ваш гардероб.



Стильные сумки для весенне-летнего сезона / Фото Vogue

Сумку-боулинг часто носят известные знаменитости. Они выбирают для себя классический черный вариант, или же делают ставку на деним или интересный принт, который идеально дополняет образ.



Красивые сумки для весенне-летнего сезона / Фото Vogue

Аксессуар получил свое название из-за сходства с сумками, которые использовались для переноски боулинговых шаров в середине XX века.

Впоследствии Louis Vuitton и Gucci адаптировали форму сумки в стильный аксессуар, поэтому она стала популярной в повседневном и деловом стиле. Сумка прекрасно сочетается с джинсами и кроссовками, а также с классическими и даже спортивными костюмами.