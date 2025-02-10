Досі сумки-боулінги вважаються популярними та активно продаються, тому вже цього року на них повертається мода з великим розмахом, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Сумка-боулінг – тренд 2025 року

Сумка має округлу або прямокутну форму з жорстким каркасом та короткі ручки. Здебільшого дизайн такої сумки класичний чи спортивний, інколи зустрічається з логотипами чи декоративними елементами.

Бренд сестер Олсен The Row є відомий своїми лаконічними сумками, тож представив власну версію – модель India. Це сумка з короткими ручками, яка випускається у двох розмірах з різних матеріалів. Аксесуар має такий же стриманий дизайн, як її успішна попередниця — Margaux, яка вже понад рік залишається однією з найпопулярніших сумок у світі.



Красиві сумки для весняно-літнього сезону / Фото Vogue

Такі сумки неможливо носити на плечі, втім це відповідає традиційному дизайну сумки-боулінг. Сьогодні аксесуар можна знайти в різних варіантах – зі шкіри, замші чи нейлону. Вони продаються у вінтажних магазинах зі старих колекцій та вже представлені нові вироби. Залишається лише обрати ту сумку, яка ідеально доповнить ваш гардероб.



Стильні сумки для весняно-літнього сезону / Фото Vogue

Сумку-боулінг часто носять відомі знаменитості. Вони обирають для себе класичний чорний варіант, або ж роблять ставку на денім чи цікавий принт, який ідеально доповнює образ.



Красиві сумки для весняно-літнього сезону / Фото Vogue

Аксесуар отримав свою назву через схожість з сумками, які використовувалися для перенесення боулінгових куль у середині XX століття.

Згодом Louis Vuitton та Gucci адаптували форму сумки в стильний аксесуар, тож вона стала популярною в повсякденному й діловому стилі. Сумка чудово поєднується з джинсами й кросівками, а також з класичними та навіть спортивними костюмами.