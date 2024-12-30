Зимние платья хорошо вписываются не только в вечерние, но и дневные образы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Они удачно сочетаются с шубами, утепленными пальто или длинными дубленками, поэтому добавьте что-то из списка в свой гардероб.

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Длинное трикотажное платье

Платье из трикотажа является одной из самых комфортных вещей на холодное время года. До сих пор универсальными остаются платья-свитера, которые можно комбинировать с сапогами на каблуках или ботинками челси.



Актуальные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Бархатное платье

В современном мире бархатное платье уже перестало быть нарядом исключительно для новогодней ночи. Бренды предоставили платьям из бархата красивый вид с подчеркиванием талии, кружева или рюш, поэтому такое платье станет желанным на любое событие.



Эффектные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Платье-рубашка

Платье в виде рубашки может подойти для стильных образов. Это может быть белоснежная модель для праздничных событий или клетчатый узор для будничных выходов.



Актуальные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Платье с горловиной

Зимнее платье с горловиной является достаточно комфортным, поэтому советуем добавить его в свой базовый гардероб.



Красивые платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Платье с драпировкой

Такие платья приобрели популярность еще в прошлом году и до сих пор не сдают своих позиций. Драпировка придает платью особую изысканность, поэтому даже зимой привлекает многослойностью и красивыми волнистыми деталями. Лучше всего драпировка смотрится на приталенных платьях.



Актуальные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Что касается цветов, то в моде будут оставаться базовые черные и белые цвета, впрочем советуем разбавить гардероб трендовым оттенком 2025 года – Mocha Mousse, который будет особенно красиво смотреться на зимних платьях.

Дизайнеры представили немало вещей в нескольких цветах, которые будут преобладать в 2025 году – это масляно-желтый, красный, розовый, насыщенный синий, лаймовый и серебристый.