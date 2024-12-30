Зимние платья хорошо вписываются не только в вечерние, но и дневные образы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Они удачно сочетаются с шубами, утепленными пальто или длинными дубленками, поэтому добавьте что-то из списка в свой гардероб.

Читайте также В каком цвете встречать Новый год 2025: оттенки, которые притягивают деньги и любовь

Длинное трикотажное платье

Платье из трикотажа является одной из самых комфортных вещей на холодное время года. До сих пор универсальными остаются платья-свитера, которые можно комбинировать с сапогами на каблуках или ботинками челси.

Актуальные платья на зиму 2025
Актуальные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Бархатное платье

В современном мире бархатное платье уже перестало быть нарядом исключительно для новогодней ночи. Бренды предоставили платьям из бархата красивый вид с подчеркиванием талии, кружева или рюш, поэтому такое платье станет желанным на любое событие.

Актуальные платья на зиму 2025
Эффектные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Платье-рубашка

Платье в виде рубашки может подойти для стильных образов. Это может быть белоснежная модель для праздничных событий или клетчатый узор для будничных выходов.

Актуальные платья на зиму 2025
Актуальные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Платье с горловиной

Зимнее платье с горловиной является достаточно комфортным, поэтому советуем добавить его в свой базовый гардероб.

Актуальные платья на зиму 2025
Красивые платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Платье с драпировкой

Такие платья приобрели популярность еще в прошлом году и до сих пор не сдают своих позиций. Драпировка придает платью особую изысканность, поэтому даже зимой привлекает многослойностью и красивыми волнистыми деталями. Лучше всего драпировка смотрится на приталенных платьях.

Актуальные платья на зиму 2025 актуальные платья на зиму 2025
Актуальные платья на зиму 2025 / Фото Vogue

Что касается цветов, то в моде будут оставаться базовые черные и белые цвета, впрочем советуем разбавить гардероб трендовым оттенком 2025 года – Mocha Mousse, который будет особенно красиво смотреться на зимних платьях.

Дизайнеры представили немало вещей в нескольких цветах, которые будут преобладать в 2025 году – это масляно-желтый, красный, розовый, насыщенный синий, лаймовый и серебристый.