Это хит 2025: как выглядит трендовая стрижка, которую совсем не нужно укладывать
- Мальчишеский боб, или "boy bob", является трендовой стрижкой 2025 года, которую не нужно укладывать.
- Стрижка подходит для любой формы лица, легко сочетается с челкой и хорошо смотрится на волнистых волосах.
Сейчас в моде стрижка, которую совсем ненужно укладывать. Речь идет об одной из вариаций классического боба.
Эта стрижка называется мальчишеский боб или "boy bob". Главное преимущество этой прически – практичность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какая стрижка в моде в 2025 году
Мальчишеский боб совсем ненужно укладывать. Для этой стрижки чем хаотичнее выглядят ваши волосы, тем лучше.
К тому же такой боб прекрасно подойдет под любую форму лица. Он легко сочетается с челкой. Удачно будет смотреться "boy bob" и на волнистых волосах.
Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!
Чтобы уложить такой боб, можно оставить волосы высыхать естественным образом. Главное, выбрать пробор – посередине или боковой, в зависимости от того как вам больше подходит.
Обратите внимание! Длина мальчишеского боба колеблется между нижней частью ушей и подбородком.