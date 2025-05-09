Солнцезащитные очки, которые будут самыми популярными этим летом: они особенные
- Этим летом популярными станут солнцезащитные очки в стиле 1960-х годов, с металлическим каркасом, авиационные модели и футуристические.
- Футуристические и спортивные очки возвращаются в моду, их носят звезды, такие как Белла Хадид.
Солнечные очки всегда являются желанным аксессуаром в летнее время, поэтому без них сложно обойтись. Специалисты уже определили несколько вариантов очков, которые будут особенно актуальными в этом году.
Солнцезащитные очки являются одним из немногих аксессуаров, которые носят женщины по любому случаю во все времена года, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
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Они являются важными, поскольку защищают глаза от ультрафиолетовых лучей, впрочем девушки часто именно очками завершают свои стильные образы, которые придают выразительности и особой изюминки.
К слову! Недавно мы рассказали о брюках, которые стали популярными благодаря своей универсальности и способности сочетаться с различными стилями, включая официально-деловой.
Наибольший ажиотаж вокруг очков наблюдается именно в начале лета, поэтому далее расскажем о самых интересных позициях.
Ностальгия 1960-х годов
В этом году многие дизайнеры решили обратиться к архивам 60-х годов и представили очки оверсайз с закругленными краями, которые когда-то в свое время носила Жаклин Кеннеди-Онассис.
Металлический каркас
Оправа из металлического материала уже давно не покидает модных трендов, поэтому этот сезон не станет исключением. Выглядят такие аксессуары стильно и очень красиво.
Авиационные очки
Такие очки являются самым большим хитом среди инфлюенсеров и знаменитостей. Для многих они могут быть несколько необычными, но действительно имеют эффектный вид и хорошо подходят на летнее время.
Футуристический стиль
В моде будут футуристические и спортивные очки, которые любит носить Белла Хадид. Мы когда-то их носили еще в начале тысячелетия, а теперь они снова возвращаются в моду. Такие очки были представлены в коллекциях брендов Prada, Miu Miu и Balenciaga, и их уже носят многочисленные звезды.