Универсальность белого цвета заключается в способности сочетаться с любым цветом, которые всегда остаются модными, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Белый хорошо сочетается с нюдовым или насыщенным ярким тоном. Стилизация вещей с белым цветом придает образам гармоничности.

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Эксперты собрали 5 интересных вещей в белом цвете, которые понадобятся для стилизации собственных образов.

К слову! Недавно мы рассказали, какие платья считаются антитрендовыми. Увидеть устаревшие фасоны можно в нашем материале.

Белое платье

Это платье является многофункциональным. Оно является столь же культовым, как и маленькое черное платье. С ним можно создавать романтические, официальные или расслабленные образы. Рекомендуем выбирать свободный силуэт с драпировкой, кружевом или вышивкой.

Белая юбка

Длина юбки до колена остается в этом сезоне актуальной. Такая юбка подойдет не только для офисных образов, но и кэжуальных. Удачным вариантом остается миди или макси. Актуальны полупрозрачные кружевные модели, которые были очень популярными в прошлом году.

Белые брюки

Эти брюки являются классикой делового стиля и отличной базой для ежедневных стилизаций. Советуем добавлять в гардероб брюки из костюмной ткани, а также льняные, сатиновые или свободные спортивные.

Белые шорты

С этими шортами можно создать множество образов – от пляжных до городских. Лучшим выбором остаются джинсовые варианты, которые хорошо держат форму и ко всему подходят – от топов до классических рубашек. Удлиненные шорты хорошо сочетаются со свитшотами или классическими жакетами.

Белая блуза или рубашка

В моде в этом году рубашки с рюшами и воздушными рукавами, а также базовые рубашки оверсайз. Сочетать эти вещи можно с джинсами, брюками палаццо, юбками и различной обувью – кроссовками или босоножками на каблуках.