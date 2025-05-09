Універсальність білого кольору полягає в здатності поєднуватися з будь-яким кольором, які завжди залишаються модними, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Білий добре поєднується з нюдовим чи насиченим яскравим тоном. Стилізація речей з білим кольором надає образам гармонійності.

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Експерти зібрали 5 цікавих речей в білому кольорі, які знадобляться для стилізування власних образів.

До слова! Нещодавно ми розповіли, які сукні вважаються антитрендовими. Побачити застарілі фасони можна у нашому матеріалі.

Біла сукня

Це плаття є багатофункціональним. Воно є настільки ж культовим, як і маленьке чорне плаття. З ним можна створювати романтичні, офіційні чи розслаблені образи. Рекомендуємо обирати вільний силует з драпіруванням, мереживом чи вишивкою.

Біла спідниця

Довжина спідниці до коліна залишається цього сезону актуальною. Така спідниця підійде не лише для офісних образів, але й кежуальних. Вдалим варіантом залишається міді чи максі. Актуальними є напівпрозорі мереживні моделі, які були дуже популярними минулого року.

Білі штани

Ці штани є класикою ділового стилю й чудовою базою для щоденних стилізацій. Радимо додавати до гардероба штани з костюмної тканини, а також лляні, сатинові чи вільні спортивні.

Білі шорти

З цими шортами можна створити безліч образів – від пляжних до міських. Найкращим вибором залишаються джинсові варіанти, які добре тримають форму й до всього пасують – від топів до класичних сорочок. Видовжені шорти добре поєднаються зі світшотами чи класичними жакетами.

Біла блуза чи сорочка

У моді цього року сорочки з рюшами та повітряними рукавами, а також базові сорочки оверсайз. Поєднувати ці речі можна з джинсами, штанами палаццо, спідницями та різним взуттям – кросівками чи босоніжками на підборах.