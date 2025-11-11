Какой свитер купить на зиму: 5 стильных вариантов, которые вам понравятся
Осенью стартовал сезон на свитера, которые будут с нами до конца зимы. Вязаная одежда – это часть нашего базового гардероба, поэтому советуем присмотреться к актуальным вариантам, которые будут в моде зимой.
Свитер уже давно стал не только практичным элементом гардероба, но и настоящим модным акцентом, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Вязаный, объемный, цветной или классический свитер может изменить настроение и сделать образ стильным.
Читайте также Главные принты осени 2025: Андре Тан назвал, что сейчас в тренде
Какой свитер купить на зиму?
Свитер с коротким рукавом
В этом году у нас появился новый тренд на укороченный свитер. Он может напоминать теплую футболку с укороченными рукавами или кардиган. Носить такой свитер можно с юбками и шортами.
Модные свитера на зиму / Фото Pinterest
Классический объемный свитер
Грубая вязка с горловиной или без – имеет красивый вид в классическом или ярком цвете. Объемные свитера создают ощущение уюта.
Модные свитера на зиму / Фото Pinterest
Монохром
Достаточно красиво выглядит сочетание свитера и брюк одного цвета. Выбирайте для себя белый свитер вместе с белыми брюками, или делайте ставку на трендовый коричневый оттенок.
Модные свитера на зиму / Фото Pinterest
Текстурный
Вязаный свитер сразу оживет, если будет дополнен бахромой, кисточками или объемными цветами. Фактура добавляет наряду красивых акцентов.
Модные свитера на зиму / Фото Pinterest
Узор Аргайл
Ромбовый узор из 90-х годов в этом году набирает популярность. Выбирайте для себя свитер с V-образным вырезом или свитер-поло с воротником. Свитера с принтом Аргайл прекрасно сочетаются с любым низом – от классических джинсов до трендовых кожаных брюк.
Модные свитера на зиму / Фото Pinterest
Издание In Journal пишет, что свитера в ромбики, которые когда-то носили родители, профессора литературы и британские игроки в гольф, стали очень модными этой осенью. Бренды Prada, Miu Miu и Gucci создали вариации свитеров с ромбовидным принтом, а масс-маркеты Mango, Zara и H&M предложили доступные версии.
Какие гольфы в моде осенью?
Дизайнер Андре Тан выделил модные гольфы на осень. В список входят кашемировые, классические черные, с принтом, до колена и яркие цветные.
Каждый тип гольфа предлагает различные стилизации, от сочетания с джинсами до ношения как самостоятельной одежды с высокими сапогами.
Частые вопросы
Какие виды свитеров являются модными этой зимой?
Модными этой зимой являются свитера с коротким рукавом, классические объемные свитера, монохромные свитера, текстурные свитера с бахромой или кисточками, а также свитера с узором аргайл.
Почему свитера с узором Аргайл снова стали популярными?
Свитера с узором Аргайл стали популярными благодаря своему ретро-шарму, который напоминает стиль из 90-х годов. Известные бренды, такие как Prada, Miu Miu и Gucci, создали свои версии таких свитеров, а масс-маркеты, такие как Mango, Zara и H&M, предложили доступные варианты.
Какие советы дает дизайнер Андре Тан по выбору гольфов на осень?
Дизайнер Андре Тан рекомендует выбирать кашемировые гольфы, классические черные гольфы, гольфы с принтом, до колена и яркие цветные гольфы. Они могут быть совмещены с джинсами или носиться отдельно с высокими сапогами.