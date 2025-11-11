Какой свитер купить на зиму: 5 стильных вариантов, которые вам понравятся

Осенью стартовал сезон на свитера, которые будут с нами до конца зимы. Вязаная одежда – это часть нашего базового гардероба, поэтому советуем присмотреться к актуальным вариантам, которые будут в моде зимой.

Свитер уже давно стал не только практичным элементом гардероба, но и настоящим модным акцентом, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Вязаный, объемный, цветной или классический свитер может изменить настроение и сделать образ стильным.

Какой свитер купить на зиму?

Свитер с коротким рукавом

В этом году у нас появился новый тренд на укороченный свитер. Он может напоминать теплую футболку с укороченными рукавами или кардиган. Носить такой свитер можно с юбками и шортами.



Модные свитера на зиму / Фото Pinterest

Классический объемный свитер

Грубая вязка с горловиной или без – имеет красивый вид в классическом или ярком цвете. Объемные свитера создают ощущение уюта.



Модные свитера на зиму / Фото Pinterest

Монохром

Достаточно красиво выглядит сочетание свитера и брюк одного цвета. Выбирайте для себя белый свитер вместе с белыми брюками, или делайте ставку на трендовый коричневый оттенок.



Модные свитера на зиму / Фото Pinterest

Текстурный

Вязаный свитер сразу оживет, если будет дополнен бахромой, кисточками или объемными цветами. Фактура добавляет наряду красивых акцентов.



Модные свитера на зиму / Фото Pinterest

Узор Аргайл

Ромбовый узор из 90-х годов в этом году набирает популярность. Выбирайте для себя свитер с V-образным вырезом или свитер-поло с воротником. Свитера с принтом Аргайл прекрасно сочетаются с любым низом – от классических джинсов до трендовых кожаных брюк.



Модные свитера на зиму / Фото Pinterest

Издание In Journal пишет, что свитера в ромбики, которые когда-то носили родители, профессора литературы и британские игроки в гольф, стали очень модными этой осенью. Бренды Prada, Miu Miu и Gucci создали вариации свитеров с ромбовидным принтом, а масс-маркеты Mango, Zara и H&M предложили доступные версии.

