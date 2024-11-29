Тренды зимы 2024/25: что будет в моде в новом сезоне

Зимой всем нам хочется добавить в свои образы много тепла и уюта. В холодное время мы сосредоточены на вязаных и комфортных вещах, которые еще и остаются стильными. Готовясь к новому сезону, рады рассказать вам о тенденциях, которые будут господствовать с начала декабря до конца февраля.

Новый сезон пройдет под эгидой комфортного наряда, пишет 24 Канал. Все хитромодные вещи мы будем носить весной, а вот зимой стоит сделать ставку на вещах, которые подарят милый вид.

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Трендовые новинки успели продемонстрировать не только мировые дизайнеры, но и фешиониста, которые уже продемонстрировали в своих инстаграмах последние тенденции.

Короткая шуба

В этом году в моду вошла короткая шуба, которая отличается от всех особой игривостью. Важно выбирать экомех, поскольку натуральные шубы считаются моветоном. Носите их в монохромном варианте или разбавляйте базовыми джинсами, брюками или лосинами.



Тренды сезона 2024/25 / Фото Pinterest

Красный свитер

Несмотря на популярность цвета бургунди, в моде все еще остается красный. Многие модницы уже успели продемонстрировать свои базовые образы на основе красного свитера, который идеально подойдет для ежедневных выходов или праздничных аутфитов с мини-юбкой и сапогами на каблуках.



Тренды сезона 2024/25 / Фото Pinterest

Угги на массивной подошве

Уже несколько лет подряд американская фирма UGG становится фаворитом зимы среди всего многообразия обуви. Модные девушки выбирают для себя коричневые модели, которые комбинируют со всем возможным низом и верхом.



Тренды сезона 2024/25 / Фото Pinterest

Массивная сумка

Дизайнеры упорно пытаются продвинуть сумку размера XXL в массы и, кажется, им это удается. Фешионисты начинают все чаще носить огромные сумки. В зимнюю пору не хочется носить ничего в руках, поэтому такая объемная сумка станет выгодной альтернативой маленьким минималистичным вариантам.



Тренды сезона 2024/25 / Фото Pinterest