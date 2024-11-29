Новий сезон пройде під егідою комфортного вбрання, пише 24 Канал. Усі хитромодні речі ми будемо носити навесні, а от взимку варто зробити ставку на речах, які подарують милий вигляд.

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Трендові новинки встигли продемонструвати не лише світові дизайнери, але й фешіоніста, які вже продемонстрували у своїх інстаграмах останні тенденції.

Коротка шуба

Цього року в моду увійшла коротка шуба, яка вирізняється з-поміж усіх особливою грайливістю. Важливо обирати екохутро, оскільки натуральні шуби вважаються моветоном. Носіть їх в монохромному варіанті чи розбавляйте базовими джинсами, штанами чи лосинами.



Тренди сезону 2024/25 / Фото Pinterest

Червоний светр

Попри популярність кольору бургунді, в моді все ще залишається червоний. Чимало модниць вже встигли продемонструвати свої базові образи на основі червоного светра, який ідеально підійде для щоденних виходів чи святкових аутфітів з мініспідницею та чоботами на підборах.



Тренди сезону 2024/25 / Фото Pinterest

Угги на масивній підошві

Вже кілька років поспіль американська фірма UGG стає фаворитом зими серед всього різноманіття взуття. Модні дівчата обирають для себе коричневі моделі, які комбінують з усім можливим низом та верхом.



Тренди сезону 2024/25 / Фото Pinterest

Масивна сумка

Дизайнери вперто намагаються просунути сумку розміру XXL в маси й, здається, їм це вдається. Фешіоніста починають все частіше носити величезні сумки. У зимову пору не хочеться носити нічого в руках, тому така об’ємна сумка стане вигідною альтернативою маленьким мінімалістичним варіантам.



Тренди сезону 2024/25 / Фото Pinterest