Естека Old Money набула популярності кілька сезонів тому й досі не здає своїх позицій, пише 24 Канал. До базових речей входять класичні речі в одному кольорі, які дорого виглядають. Це вбрання особливе тим, що буде актуальне завжди й не вийде з моди.

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Як стильно носити взимку светр

Простими словами Old Money – це образ з класичних речей якісного матеріалу. Серед всіх можливих стилів, саме цей сподобався дівчатам найбільше, тож вони навіть взимку формують цікаві образи так, щоб виглядати елегантними.

Звісно ж, вишуканий образ може складатися з базового гольфа, светра, класичних штанів, джинсів, пальта, взуття й сумки. Та для того, щоб образ не був скучним, але й мав справжню нотку естетики Old Money, пропонуємо стилізувати два светри в образі.

Светр – це незамінна річ в холодну пору, тож саме завдяки йому можна створити елегантний та простий look в стилі "тихої розкоші". Для того, щоб стилізувати цікаво светри, радимо додати до свого гардероба кілька однотонних варіантів.

Щоб аутфіт не видавався занудним, спробуйте поверх нього одягнути ще один светр. Таке поєднання має вишуканий вигляд. Таку стилізацію представив бренд Michael Kors та Rabanne.



Ефектне носіння светра / Фото Harper's Bazaar



Стильне носіння светра / Фото Harper's Bazaar

Дублювання светра на плечах поверх іншого стало модним прийомом, який залюбки демонструють на собі модні дівчата. Та якщо така стилізація всім нам знайома, тоді варто подивитися на ще один цікавий прийом й зав’язати светр на поясі. Це виглядає незвично, але дуже стильно та красиво.



Цікаве носіння светра / Фото Harper's Bazaar



Стильне носіння светра / Фото Harper's Bazaar

Щоб ще більше додати образу ефектності, рекомендуємо носити светр поверх пальт чи жакетів.

Светр поверх пальта

Светр поверх жакета

Естетика "тихої розкоші" буде з нами завжди, оскільки складається з елегантних речей, які належать до базового гардероба. Усі ці універсальні речі чудово підходять для створення повсякденних та навіть святкових образів.

Old money – це стриманий, дорогий та актуальний стиль, незалежно від модних віянь, тому радимо зробити на нього ставку, якщо хочете завжди мати ефектний вигляд.