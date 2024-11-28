Дизайнери запропонували безліч моделей шарфів – від тонких з напівпрозорої тканини до масивних мохерових варіантів, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Завжди першими підхоплюють трендові речі та інтегрують у свої образи модні інфлюенсерки, тому розповідаємо, що саме стильні дівчата обирають для себе цього сезону.

Шарфи на зиму 2025

Базовий шарф в одному кольорі – це завжди вдале та практичне рішення. Такі моделі виготовляють з вовни, кашеміру чи мохеру. Представили однотонні шарфи для зимового сезону бренди Miu Miu, Loewe, Jacquemus, Moncler, Jil Sander та багато інших.

Різноманіття шарфі вирізняється текстурою. Бувають грубі чи дрібніші плетіння, характерний для тканини пухнастий рельєф чи бахрома, яка присутня на десятках виробів. Окрім того, актуальними залишаються шарфи з монограмою чи назвою бренду.

А ще в трендах аксесуарів навіть простежуються тенденції 90-х років зі знаковим мінімалізмом та елегантністю. Тут мовиться про тонкі й довгі моделі. Вони не зовсім актуальні для зими, втім їх можна приміряти, якщо хочете створити образ як в кіногероїні старого американського фільму.

Модниця Тіна Андреа приміряє на собі цього сезону чорне пальто з шарфом та сумкою. Виглядає такий аутфіт вишукано й строго.

Скандинавська красуня Емілі Сіндлев стилізує бузковий шарф разом із сумкою того ж відтінку та світлим пуховиком.

Щоб розбавити базові образи, рекомендуємо до чорного пуховика та штанів підбирати довгий молочний шарф, який відсвіжить образ.

Чорні пальта красиво виглядають, якщо додати до образу червоні шарфи. Аутфіт перед святами навіть має дещо святкову родзинку.

Загалом шарфи обирайте такі, щоб вони пасували під верхній одяг. До пальт пасують однотонні моделі, до пуховиків – довгі та широкі варіанти, а от шуби можна доповнювати мінімалістичними шарфами, але які обов’язково зігріють шию.