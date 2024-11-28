Дизайнеры предложили множество моделей шарфов – от тонких из полупрозрачной ткани до массивных мохеровых вариантов, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Всегда первыми подхватывают трендовые вещи и интегрируют в свои образы модные инфлюенсеры, поэтому рассказываем, что именно стильные девушки выбирают для себя в этом сезоне.

Шарфы на зиму 2025

Базовый шарф в одном цвете – это всегда удачное и практичное решение. Такие модели изготавливают из шерсти, кашемира или мохера. Представили однотонные шарфы для зимнего сезона бренды Miu Miu, Loewe, Jacquemus, Moncler, Jil Sander и многие другие.

Многообразие шарфов отличается текстурой. Бывают грубые или мелкие плетения, характерный для ткани пушистый рельеф или бахрома, которая присутствует на десятках изделий. Кроме того, актуальными остаются шарфы с монограммой или названием бренда.

А еще в трендах аксессуаров даже прослеживаются тенденции 90-х годов со знаковым минимализмом и элегантностью. Здесь говорится о тонких и длинных моделях. Они не совсем актуальны для зимы, впрочем их можно примерить, если хотите создать образ как в киногероини старого американского фильма.

Модница Тина Андреа примеряет на себе в этом сезоне черное пальто с шарфом и сумкой. Выглядит такой аутфит изысканно и строго.

Скандинавская красавица Эмили Синдлев стилизует сиреневый шарф вместе с сумкой того же оттенка и светлым пуховиком.

Чтобы разбавить базовые образы, рекомендуем к черному пуховику и брюкам подбирать длинный молочный шарф, который освежит образ.

Черные пальто красиво смотрятся, если добавить к образу красные шарфы. Аутфит перед праздниками даже имеет несколько праздничную изюминку.

В общем шарфы выбирайте такие, чтобы они подходили под верхнюю одежду. К пальто подходят однотонные модели, к пуховикам – длинные и широкие варианты, а вот шубы можно дополнять минималистичными шарфами, но которые обязательно согреют шею.