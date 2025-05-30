В этом сезоне в моде маскулинные жакеты, уступив женственными блейзерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Дизайнеры делают ставку на жакеты с акцентом на талию, дополнив ремешками, вырезами или необычным декором.

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Классический жакет в офис и на каждый день

Актуальным в этом году будет классический крой. Среди трендов будут жакеты размера оверсайз с приталенным силуэтом. Акцент стоит делать на чистый цвет.



Трендовые жакеты на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Невесомый жакет

Полупрозрачный жакет может выглядеть необычно, впрочем эта вещь достаточно красивая. Такой блейзер может стать идеальной заменой легкому тренчу. Он является деликатным, изящным и функциональным.



Трендовые жакеты на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Пастельный жакет

Попробуйте добавить немного цвета, но без резких акцентов. Стилисты советуют выбирать масляный, желтый, фисташковый или пудрово-розовый тренч. Такие оттенки добавляют образу свежести и прекрасно комбинируют с базовым гардеробом.



Трендовые жакеты на лето 2025 / Фото Cosmopolitan

Освежить эти жакеты можно с помощью сумок. На лето трендовыми являются вишневая сумка, плетеная сумка, шоколадное хобо, пастельная сумка и сумка вдохновленная 90-ми.

Также для создания красивого образа советуем добавить аксессуары. В них входят анклеты, кружевные платки, сотуары, галстуки, броши, жемчужные шнуровки, платки, и ремни.