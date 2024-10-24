Какой цвет обуви является самым модным осенью: его выбирают все модницы

Мы привыкли, что черный цвет обуви в осеннюю пору является самым популярным, впрочем это классика, которая никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальной. А вот модным цветом этого года считается коричневый. Он тоже входит в базовые оттенки, а обувь в любом его оттенке имеет красивый и дорогой вид.

Чтобы добавить своим образам изысканности, стилисты советуют заменить черный цвет на коричневый, пишет Lady 24. Классический коричневый гармонично смотрится в одежде, сумках и обуви, а если из этих вещей создать монохромный образ, то будет выглядеть он довольно богато.

Читайте также Тренды свадебных платьев 2025: что будет в моде в следующем году

Коричневый цвет обуви – хит осени

Обувь коричневого цвета имеет прекрасное свойство стильно комбинироваться со всеми возможными базовыми оттенками. Это может быть сочетание с яркими или спокойными цветами. Недаром коричневый называют новым черным, а все потому, что обувь во всех возможных коричневых тонах легко сочетается с различными вещами.

Модные девушки выбирают для себя обувь от светло-коричневого (чаще всего это обувь из замши) до землянистого или шоколадного оттенка. Модницы не могут распрощаться с кроссовками в осеннюю пору, поэтому уже вместо белых пар носят стильные коричневые изделия, которые сочетают с джинсами или вельветовыми брюками.

Стильная коричневая обувь на осень / Фото Pinterest

Хорошо сочетаются коричневые сапоги с кожаной курткой в оттенке бордо. Кроме того, можете смело брать верхнюю одежду серого или черного цвета, которая также будет идеально стилизоваться с такой обувью.



Эффектная коричневая обувь на осень / Фото Pinterest

Свою популярность сохраняют в этом сезоне короткие угги. Инфлюенсерки выбирают классические светло-коричневые укороченные варианты, которые сочетают с элегантными пальто.



Стильная коричневая обувь на осень / Фото Pinterest

Для повседневных образов выбирайте высокие или укороченные сапоги в любом коричневом оттенке и сочетайте с белыми стильными носками.



Эффектная коричневая обувь на осень / Фото Pinterest



Стильная коричневая обувь на осень / Фото Pinterest



Эффектная коричневая обувь на осень / Фото Pinterest

Коричневую обувь смело носите с пальто, пуховиками или дубленками. Сумку можете подбирать в тон к обуви, или выбирать классическую черную. Это же касается и вещей. Коричневый дает возможность сочетать с собой различные цвета, поэтому стилизация наряда не должно было бы вызвать трудностей.