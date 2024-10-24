Свадебная мода в 2025 году характеризуется разнообразием фасонов, стилей и отделкой платьев для невест, говорится в инстаграме Sofi bride.

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Будущим невестам, кроме классических подвенечных силуэтов, бренды предлагают выбирать трендовые детали сезона. Среди них – цветные акценты, эффектное кружево или объемные рукава. А вот минималистичное и элегантное платье с длинным шлейфом все еще остается актуальным. На что именно обратить внимание в новом году – читайте дальше.

Минимализм и элегантность

В моде будут чистые линии, простые силуэты и минимум декора. Девушкам стоит искать лаконичные платья, которые станут настоящим шедевром благодаря качественным тканям и идеальному крою.

Цветовые акценты

2025 год изменит представление о традиционном белом платье. Дизайнеры предлагают невестам выбирать пастельные оттенки: пудрово-розовый, светло-голубой и даже нежный лавандовый.

Роскошное кружево

Классика всегда актуальна, поэтому кружево в новом сезоне станет еще более изысканным. Объемные узоры и цветочные мотивы будут украшать не только платья, но и длинную фату.

Объемные рукава

Платья с объемными рукавами представили бренды на своих подиумах, поэтому этот тренд быстро перешел в свадебную моду. Рукава могут иметь различную форму и отделку – быть воздушными, прозрачными или украшенными вышивкой. Такие детали придадут романтичности и драматичности образу.

Платья со шлейфом

В 2025 году в моду вернется королевский тренд. Это значит, что в моде будут платья с длиннющим шлейфом, который придаст величественности и грации, создав незабываемый эффект на любой церемонии.

Помните, что выбирая свадебное платье надо ориентироваться не только на тренды и моду, но и на комфорт, поэтому платье должно быть таким, чтобы вы в нем чувствовали себя невероятно.