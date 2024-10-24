Весільна мода у 2025 році характеризується різноманітністю фасонів, стилів та оздобленням суконь для наречених, йдеться в інстаграмі Sofi bride.

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Майбутнім нареченим, крім класичних вінчальних силуетів, бренди пропонують вибирати трендові деталі сезону. Серед них – кольорові акценти, ефектне мереживо чи об’ємні рукави. А от мінімалістичне та елегантне плаття з довгим шлейфом все ще залишається актуальним. На що саме звернути увагу в новому році – читайте далі.

Мінімалізм та елегантність

У моді будуть чисті лінії, прості силуети та мінімум декору. Дівчатам варто шукати лаконічні сукні, які стануть справжнім шедевром завдяки якісним тканинам та ідеальному крою.

Кольорові акценти

2025 рік змінить уявлення про традиційну білу сукню. Дизайнери пропонують нареченим обирати пастельні відтінки: пудрово-рожевий, світло-блакитний та навіть ніжний лавандовий.

Розкішне мереживо

Класика завжди є актуальною, тож мереживо в новому сезоні стане ще вишуканішим. Об’ємні візерунки та квіткові мотиви прикрашатимуть не тільки сукні, але й довгу фату.

Об’ємні рукави

Сукні з об’ємними рукавами представили бренди на своїх подіумах, тож цей тренд швидко перейшов до весільної моди. Рукави можуть мати різну форму та оздоблення – бути повітряними, прозорими або прикрашеними вишивкою. Такі деталі додадуть романтичності та драматичності образу.

Сукні зі шлейфом

У 2025 році в моду повернеться королівський тренд. Це означає, що в моді будуть сукні з довжелезним шлейфом, який додасть величності та грації, створивши незабутній ефект на будь-якій церемонії.

Пам’ятайте, що вибираючи весільну сукню треба орієнтуватися не лише на тренди й моду, але й на комфорт, тому плаття має бути таким, щоб ви в ньому відчували себе неймовірно.