Стильная альтернатива классическому нюду: идеи маникюра в голубых оттенках

Простой нюдовый маникюр – это всегда отличное решение, чтобы чувствовать себя элегантно и выглядеть стильно. Однако даже его можно сделать более ярким.

В этом году в тренде среди минималистичных дизайнов голубой цвет. Как он выглядит на ногтях и какие идеи маникюра с этим оттенком можно воспроизвести, рассказываем далее.

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Трендовый голубой маникюр

Нежный голубой цвет – это идеальная альтернатива классическому нюдовому лаку, поскольку он дает едва заметный, не слишком яркий оттенок на ногтях и имеет чрезвычайно изысканный вид.

Кстати, стильно смотрится он в любых вариациях. К примеру, французский маникюр с этим цветом станет веселым вариантом популярного нейл-тренда и идеально подойдет к большому количеству образов.

Французский голубой маникюр: смотрите фото

В то же время милый дизайн с голубыми сердечками будет более игривым и детским, хотя и не менее актуальным и привлекательным.

Голубые сердца на ногтях: смотрите фото

Между тем сочетание нежных голубых и кобальтовых оттенков в форме волн будет напоминать океан и станет отличным решением для отпуска.

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Волнистый голубой маникюр: смотрите фото

А голубые цветы, дополненные стразами, соберут немало комплиментов, ведь такой дизайн выглядит максимально женственно и нежно.

Цветочный голубой маникюр: смотрите фото

Кстати, чтобы сделать этот маникюр еще более выразительным, на лепестках можно совместить голубой с другими оттенками для эффектного завершения.