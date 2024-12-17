Макияж, который любят все девушки: 3 главных тренда, которые надо знать

Девушки любят красиво выглядеть, а макияж только помогает им подчеркнуть красоту. Все мы любим примерять на себе интересные образы, касающиеся наряда, впрочем добавить интересной изюминки виду можно благодаря макияжу.

С макияжем можно экспериментировать и сделать что-то такое, что советуют beauty-мастера в своих соцсетях, пишет 24 Канал. Макияж – это важная составляющая образа, поэтому для того, чтобы вы не оставались в стороне от тенденций, рассказываем о самых популярных вариантах, которые будут актуальными этой зимой.

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Кукольный макияж глаз

Сделать красивый макияж глаз можно вдохновившись куклами Барби. Сначала на веки надо нанести праймер, который увлажнит и разгладит кожу. Он создает прекрасную мягкую основу под тени. Далее на верхнюю линию ресниц надо нанести темный карандаш для глаз так, чтобы между ресницами не осталось светлых мест и растушевать, чтобы создать дымчатый эффект.

Важным в этом макияже остаются ресницы. Их надо хорошо прорисовать несколько раз, чтобы они прекрасно подчеркивали и выделяли глаз.



Эффектный макияж, который любят девушки / Фото Pinterest

Яркий румянец

Девушки с тиктоку выбирают для себя кремовые румяна, которые помогают создать натуральный румянец и придают виду приятный влажный блеск. Наносить их можно не только на тональный крем, но и на увлажненную кожу. Их легко растушевывать, но наносит очень немножко, чтобы не переборщить.



Роскошный макияж, который любят девушки / Фото Pinterest

Отсутствие туши и красная помада

Еще осенью волной пронесся тренд на отсутствие туши в образе. Его подхватили многие модницы и действительно создавали макияж так, как будто забыли накрасить ресницы тушью. Такой мейк будет в моде в 2025 году. Чтобы освежить образ – накрасьте губы красной помадой.

Актуальным до сих пор остается макияж без макияжа. В его основе – легкая тональная основа и губы накрашены блеском или помадой, которая воспроизводит естественный цвет губ.



Эффектный макияж, который любят девушки / Фото Pinterest