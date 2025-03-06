В частности, в этом году в тренде будет маникюр "без маникюра". То есть, совсем без лака, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр сейчас в моде

В разгар премий актриса Аня Тейлор-Джой появилась на публике совсем без лака. Ее ноготки были абсолютно чистые, без всякого покрытия.

Актриса Никола Бекхэм также поддержала тренд на натуральность. Ее короткие аккуратные ногти сейчас ничем не покрыты.

Если вы совсем не можете обойтись без покрытия, можно выбрать максимально натуральные цвета. Например, как у певицы Селены Гомез на "Оскаре".

При этом форма и длина таких ногтей не имеет значения. Этот маникюр будет выглядеть аккуратно в любом случае.