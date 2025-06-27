Какой маникюр делают настоящие принцессы: именно такой был у принцессы Дианы

"Princess nails" невероятный тренд 2025 года. Это дизайн, вдохновленный стилем настоящих принцесс. В частности, именно такие ногти можно было заметить у Дианы, Кейт и Меган.

Этот тренд является достойным ответом на модные сейчас ультрадекорированные ногти. Именно на такой дизайн стоит обратить внимание тем, кто предпочитает сдержанность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как выглядят "Princess nails"

Так называемые "Princess nails" – это ногти короткой длины. Чаще всего они имеют именно закругленную или овальную форму.

Какого цвета такие ногти:

полупрозрачные розовые;

можно использовать и покрытие с легким мерцанием;

также к этой стилистике можно отнести нежный хром.

Разнообразить "Princess nails" можно с помощью маленького страза или бантика.

Обратите внимание! Именно такой дизайн ногтей соответствует популярной сейчас эстетике clean girl.

Основным преимуществом этого дизайна является его универсальность. Он прекрасно подходит под абсолютно разные образы.

Также стоит отметить удобство этого вида маникюра. Ведь форма таких ногтей позволяет чувствовать себя свободно.

Обратите внимание! Французский маникюр также можно отнести к "Princess nails".