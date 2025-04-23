Основные тренды маникюра в апреле 2025: не пропустите

В моде сейчас разные виды маникюра. В частности, в тренде уникальные нейл дизайны. Звездный мастер Эри Ишидзу предостерегает: некоторые виды маникюра уже этой весной потеряют свою актуальность.

В частности, в прошлое отходит вычурность и избыточность. В то же время обороты набирает тренд на натуральность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие виды маникюра сейчас в моде

"Натуральный" маникюр

"Натуральный" маникюр сейчас в моде. Звезды все чаще выбирают нюдовые оттенки вместо ярких цветов. Некоторые вообще отказываются от любого покрытия.

"Пластиковые" ногти

В моде сейчас ногти с эффектом пластика. То есть, блестящие с довольно плотным и массивным покрытием.

Цветной френч

Френч не выходит из моды. Он выглядит всегда целесообразно и актуально. Сделать такой дизайн интересным можно, в частности, благодаря блесткам и использованию интересных цветов.

Минималистичные рисунки

Чтобы сделать "натуральные" ногти более интересными, можно добавить на них минималистичные рисунки. Если выбрать контрастные цвета, то маникюр будет выглядеть еще интереснее.

Напомним! Ранее мы рассказывали о цветочном маникюре, который стал невероятно трендовым.