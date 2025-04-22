Сейчас волосы Нади имеют естественный оттенок. А ее стиль отражает по-настоящему изысканный вкус, пишет 24 Канал.
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Как одевается певица Надя Дорофеева в 2025 году
На каждый день Надя выбирает довольно интересные образы. Ее лукам, в частности, присуща многослойность.
Напомним! 21 апреля Дорофеевой исполнилось 35 лет.
Довольно часто Надю можно заметить в оверсайзе. Например, в объемной верхней одежде.
Дорофеева всегда дополняет свои образы интересными аксессуарами. Она носит много украшений, очки и интересные головные уборы.
Надя не боится смотреть на обычные вещи под совершенно другим ракурсом. В частности, надевать что-то простое и классическое необычным образом.
Многие ошибочно считают, что Надя поклонница только спортивной одежды. Однако это совсем не так. Ее часто можно заметить в юбке или платье.
Можно смело сказать, что Надя одевается так, как чувствует. Именно поэтому ее стиль такой интересный.