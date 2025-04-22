Зараз волосся Наді має природний відтінок. А її стиль відображає по-справжньому вишуканий смак, пише 24 Канал.

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Як одягається співачка Надя Дорофеєва у 2025

На щодень Надя обирає доволі цікаві образи. Її лукам, зокрема, притаманна багатошаровість.

Нагадаємо! 21 квітня Дорофеєвій виповнилось 35 років.

Доволі часто Надю можна помітити у оверсайзі. Наприклад, в об'ємному верхньому одязі.

Дорофеєва завжди доповнює свої образи цікавими аксесуарами. Вона носить багато прикрас, окуляри та цікаві головні убори.

Надя не боїться дивитися на звичайні речі під зовсім іншим ракурсом. Зокрема, вдягати щось просте і класичне незвичним чином.

Багато хто помилково вважає, що Надя прихильниця лише спортивного одягу. Однак, це зовсім не так. Її часто можна помітити у спідниці чи сукні.

Можна сміливо сказати, що Надя вдягається так, як відчуває. Саме тому її стиль такий цікавий.