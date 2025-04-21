Хорошая стрижка поможет скорректировать определенные недостатки. Также она подчеркнет естественную красоту лица, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какую стрижку на длинные волосы стоит выбрать

Густые волосы

Если у вас густые волосы, нужно обратить внимание на многослойные стрижки с мягкими (то есть, едва заметными) переходами. Чтобы "оформить" эту прическу можно выбрать смешанные текстуры. Например, когда у корней волосы прямые и снизу – объемные.

Обратите внимание! Особенно хорошо эта стрижка подходит для прямых и тяжелых волос

Тонкие и прямые волосы

Женщинам, которые имеют такие волосы, стоит избегать стрижек со слоями. Лучше всего подойдут именно ровные цельные прически.

Дабы такая стрижка выглядела интереснее, можно сделать удлиненную челку. Или же добавить тонкие внутренние слои, чтобы "поднялись" корни.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Вьющиеся и волнистые волосы

Для тех, кто имеет волосы такого типа, хорошо подойдет стрижка слоями. К тому же они должны быть довольно заметными, чтобы завитки выглядели гармонично.

Заметьте! Женщины, которые имеют такую стрижку, могут смело экспериментировать с челками. Главное, избегать прямых линий.