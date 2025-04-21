Безусловно, одной из основных причин ухудшения состояния волос являются проблемы со здоровьем. Для того чтобы исключить этот фактор, нужно обратиться к врачу, пишет 24 Канал.
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Почему волосы становятся ломкими
- Волосы запутываются во время сна
Волосы могут запутываться во время сна, если они распущены. Стоит каждый раз перед сном заплетать легкую косу.
- Вы не пользуетесь бальзамом
Бальзамом для волос нужно пользоваться ежедневно. Наносить его необходимо по всей длине. При этом, стоит избегать попадания бальзама на корни.
Как улучшить состояние волос без специальных средств / Фото Pexels
Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!
- Влияние солнца и температур
Волосы нужно защищать от солнца и воздействия температур. Для этого необходимо ежедневно использовать термозащиту.
Важно! Пользоваться термозащитой стоит не только летом, а и в течение всего года.
- Нарушенный водный баланс
Воды нужно употреблять достаточное количество. Именно водный баланс позволяет поддерживать хорошее состояние кожи, волос и ногтей.
Почему волосы становятся ломкими / Фото Pexels
- Неправильный уход
Неправильно подобранный уход может очень негативно повлиять на состояние волос. Стоит покупать не трендовые средства, а те, которые подходят именно вам.
Обратите внимание! У многих специалистов есть специальная услуга подбора ухода на разный бюджет.