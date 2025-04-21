Безумовно, однією з основних причин погіршення стану волосся є проблеми зі здоров'ям. Для того, аби виключити цей фактор, потрібно звернутися до лікаря, пише 24 Канал.
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Чому волосся стає ламким
- Волосся заплутується під час сну
Волосся може заплутуватись під час сну, якщо воно розпущене. Варто кожного разу перед сном заплітати легку косу.
- Ви не користуєтесь бальзамом
Бальзамом для волосся потрібно користуватися щодня. Наносити його необхідно по всій довжині. При цьому, варто уникати потрапляння бальзаму на корені.
Як покращити стан волосся без спеціальних засобів / Фото Pexels
Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!
- Вплив сонця та температур
Волосся потрібно захищати від сонця і впливу температур. Для цього необхідно щодня використовувати термозахист.
Важливо! Користуватися термозахистом варто не тільки влітку, а і протягом усього року.
- Порушений водний баланс
Води потрібно вживати достатню кількість. Саме водний баланс дозволяє підтримувати хороший стан шкіри, волосся та нігтів.
Чому волосся стає ламким / Фото Pexels
- Неправильний догляд
Неправильно підібраний догляд може дуже негативно вплинути на стан волосся. Варто купувати не трендові засоби, а ті, які підходять саме вам.
Зверніть увагу! У багатьох спеціалістів є спеціальна послуга підбору догляду на різний бюджет.