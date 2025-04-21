Безумовно, однією з основних причин погіршення стану волосся є проблеми зі здоров'ям. Для того, аби виключити цей фактор, потрібно звернутися до лікаря, пише 24 Канал.

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Чому волосся стає ламким

Волосся заплутується під час сну

Волосся може заплутуватись під час сну, якщо воно розпущене. Варто кожного разу перед сном заплітати легку косу.

Ви не користуєтесь бальзамом

Бальзамом для волосся потрібно користуватися щодня. Наносити його необхідно по всій довжині. При цьому, варто уникати потрапляння бальзаму на корені.

Як покращити стан волосся без спеціальних засобів / Фото Pexels

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Вплив сонця та температур

Волосся потрібно захищати від сонця і впливу температур. Для цього необхідно щодня використовувати термозахист.

Важливо! Користуватися термозахистом варто не тільки влітку, а і протягом усього року.

Порушений водний баланс

Води потрібно вживати достатню кількість. Саме водний баланс дозволяє підтримувати хороший стан шкіри, волосся та нігтів.



Чому волосся стає ламким / Фото Pexels

Неправильний догляд

Неправильно підібраний догляд може дуже негативно вплинути на стан волосся. Варто купувати не трендові засоби, а ті, які підходять саме вам.

Зверніть увагу! У багатьох спеціалістів є спеціальна послуга підбору догляду на різний бюджет.