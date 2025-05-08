Такой цвет ногтей выглядит по-настоящему роскошно. К тому же он прекрасно подходит для весны, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Трендовые варианты маникюра в цвете матча

Однотонная классика

Однотонный маникюр всегда хорошо смотрится. При этом, цвет матча довольно "спокойный". То есть, он прекрасно подойдет для тех, кому нужно придерживаться дресс-кода.

Цветные элементы

Необязательно, чтобы цвет матча был основным. Также хорошо будет смотреться этот оттенок, как часть декоративных элементов.

Трендовый френч

Забудьте по классический френч и попробуйте интересный вариант такого дизайна. Создайте полоску сразу из нескольких оттенков. Визуально это сочетание напоминает напиток матча латте.

Объемные композиции

Создать объемную композицию на ногтях можно и без 3D фигурок. Для этого достаточно использовать гель.

Благодаря тому, что композиция выполнена на цветном фоне, она выглядит очень необычно. Такой вариант френча точно не оставит никого равнодушным.