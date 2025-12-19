7 трендов одежды, с которыми мы шагаем в 2026 год: от спорт-шика до изысканной роскоши

2026 год станет довольно интересным в мире моды. Эпоха "тихой роскоши" постепенно отойдет на второй план, освободив место для большего самовыражения через наряды. Коллекции дизайнеров из Парижа, Милана, Лондона или Копенгагена свидетельствуют о том, что в новом году в тренде будет заметность.

В центре внимания будет не только силуэт, но и настроение, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Стилисты отмечают, что в 2026 году образ должен не только дорого выглядеть, но и рассказывать определенную историю.

Особую роль будет играть цвет. Если раньше нейтральная палитра была признаком вкуса, то с нового года смелые оттенки станут главным выражением своего стиля. Красный, синий, ярко-желтый и зеленый – выйдут на первый план.

Но несмотря на это, мода все равно останется практичной, поскольку большинство трендов легко адаптируются к повседневному гардеробу.

Какие будут тренды в 2026 году?

Изысканная роскошь вместо "тихой"

Новая эстетика одежды сделает образы более интересными. Британский редактор Бриттани Дейви отмечает, что вещи будут такими же элегантными, но более выразительными.

Вместо нейтральных оттенков, многие бренды добавили яркости – голубых, зеленых или красных тонов. В сочетании с классическими цветами это создаст хороший баланс. Красиво будут смотреться юбочные костюмы, вещи из твида или брючные костюмы в ярких цветах.

Заметными деталями станут галстуки, воротнички-банты и броши, которые мы уже давно перестали носить. В 2026 году они выйдут на модную арену с новым размахом.



Трендовые вещи на 2026 год / Фото Who What Wear

Пышные юбки

Объемные юбки захватили все подиумы, поэтому в новом году нам без них не обойтись. Дизайнеры сместили акцент с длины – на ширину и форму. Главный редактор издания Поппи Нэш отмечает, что несколько сезонов в моде держались сдержанные силуэты юбок, а в 2026 году наступит время демонстрировать легкость.

Актуальными станут пышные юбки из тюля, органзы и тафты. Они выглядят празднично, но при этом удобны в носке. Достаточно лишь совместить их с топом или рубашкой, чтобы легко адаптировать к повседневным ансамблям.



Трендовые вещи на 2026 год / Фото Who What Wear

Спорт-шик

Спортивные мотивы в моде станут еще более заметными. Большинство вещей имеют отсылку к середине 2000-х годов. Это полосатые регбийные футболки, поло с V-образными вырезами, короткие шорты и оверсайз-свитера в полоску.



Трендовые вещи на 2026 год / Фото Who What Wear

Перчатки – новый трендовый аксессуар

Неожиданным аксессуаром 2026 года станут перчатки. Для нас эта вещь является привычной в зимнее время, но впоследствии мы будем носить их даже летом, чтобы добавить стильного акцента образу. В тренде – варианты из кожи, кружева, сетки или атласа.

Fashion-журналистка Софи Уотсон говорит, что аксессуар нужно сочетать с лаконичными или нарядными образами. В фаворитах остаются черные перчатки, но не менее актуальными станут пастельные или яркие оттенки.



Трендовые вещи на 2026 год / Фото Who What Wear

Белье как верхняя одежда

Топы уверенно закреплялись в моде несколько последних лет, а в 2026 году выйдут на первый план. Стоит обращать внимание на бралеты, микрошорты, которые органично сочетаются с любым нарядом в гардеробе. Красивый топ может стать как базовым слоем, так и акцентным самодостаточным элементом.



Трендовые вещи на 2026 год / Фото Who What Wear

Яркие цвета

Уже весной окончательно отойдут на второй план пастельные оттенки. На подиумах доминировали насыщенные базовые цвета. Красный, зеленый, кобальтово-синий, желтый – можно использовать в монохромных образах или создавать смелые сочетания.

Стилисты только советуют уравновешивать яркость черными аксессуарами. Цвет станет не трендом, а способом самовыражения.



Трендовые вещи на 2026 год / Фото Who What Wear

Все оттенки зеленого

В 2026 году отдельное внимание захватит зеленый во всех возможных оттенках – от классического до кислотного. Именно этот цвет активно использовали в своих коллекциях бренды Saint Laurent, Valentino, Loewe и Balenciaga. Если в этом сезоне мы все обожали коричневый, то в следующем году зеленый имеет все шансы стать одержимостью модного мира.



Трендовые вещи на 2026 год / Фото Who What Wear

В 2026 году мода выйдет за пределы универсальности и вернется к эмоциям. Нарядом стоит демонстрировать свою личность и делать ставку на самовыражение. Одежда больше не будет прятаться в тени, а приобретет новые формы.

Впрочем, все эти вещи достаточно легко адаптировать к реальной жизни, а как все правильно стилизовать, покажут модные инфлюенсеры, которые давно уже стали трендсетерами, образы которых все активно подражают.