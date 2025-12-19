7 трендів одягу, з якими ми крокуємо у 2026 рік: від спорт-шику до вишуканої розкоші

2026 рік стане досить цікавим у світі моди. Епоха "тихої розкоші" поступово відійде на другий план, звільнивши місце для більшого самовираження через вбрання. Колекції дизайнерів з Парижа, Мілана, Лондона чи Копенгагена свідчать про те, що у новому році в тренді буде помітність.

У центрі уваги буде не лише силует, але й настрій, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Стилісти відзначають, що у 2026 році образ має не лише дорого виглядати, але й розповідати певну історію.

Особливу роль відіграватиме колір. Якщо раніше нейтральна палітра була ознакою смаку, то з нового року сміливі відтінки стануть головним вираженням свого стилю. Червоний, синій, яскраво-жовтий та зелений – вийдуть на перший план.

Та попри це, мода все одно залишиться практичною, оскільки більшість трендів легко адаптуються до повсякденного гардероба.

Які будуть тренди у 2026 році?

Вишукана розкіш замість "тихої"

Нова естетика вбрання зробить образи цікавішими. Британська редакторка Бріттані Дейві зазначає, що речі будуть такими ж елегантними, але більше виразними.

Замість нейтральних відтінків, багато брендів додали яскравості – блакитних, зелених чи червоних тонів. У поєднанні з класичними кольорами це створить гарний баланс. Красиво виглядатимуть спідничні костюми, речі з твіду чи штанні костюми в яскравих кольорах.

Помітними деталями стануть краватки, комірці-банти та брошки, які ми вже давно перестали носити. У 2026 році вони вийдуть на модну арену з новим розмахом.



Пишні спідниці

Об'ємні спідниці захопили всі подіуми, тож у новому році нам без них не обійтися. Дизайнери змістили акцент з довжини – на ширину та форму. Головна редакторка видання Поппі Неш зазначає, що кілька сезонів у моді трималися стримані силуети спідниць, а у 2026 році настане час демонструвати легкість.

Актуальними стануть пишні спідниці з тюлю, органзи й тафти. Вони виглядають святково, але при цьому зручні в носінні. Достатньо лише поєднати їх з топом чи сорочкою, щоб легко адаптувати до повсякденних ансамблів.



Спорт-шик

Спортивні мотиви у моді стануть ще помітнішими. Більшість речей мають відсилку до середини 2000-х років. Це смугасті регбійні футболки, поло з V-подібними вирізами, короткі шорти та оверсайз-светри у смужку.



Рукавички – новий трендовий аксесуар

Неочікуваним аксесуаром 2026 року стануть рукавички. Для нас ця річ є звичною у зимову пору, але згодом ми будемо носити їх навіть влітку, щоб додати стильного акценту образу. У тренді – варіанти зі шкіри, мережива, сітки чи атласу.

Fashion-журналістка Софі Вотсон каже, що аксесуар потрібно поєднувати з лаконічними чи нарядними образами. У фаворитах залишаються чорні рукавички, але не менш актуальними стануть пастельні чи яскраві відтінки.



Білизна як верхній одяг

Топи впевнено закріплювалися в моді кілька останніх років, а у 2026 році вийдуть на перший план. Варто звертати увагу на бралети, мікрошорти, які органічно поєднаються з будь-яким вбранням у гардеробі. Красивий топ може стати як базовим шаром, так і акцентним самодостатнім елементом.



Яскраві кольори

Вже навесні остаточно відійдуть на другий план пастельні відтінки. На подіумах домінували насичені базові кольори. Червоний, зелений, кобальтово-синій, жовтий – можна використовувати у монохромних образах чи створювати сміливі поєднання.

Стилісти лише радять врівноважувати яскравість чорними аксесуарами. Колір стане не трендом, а способом самовираження.



Усі відтінки зеленого

У 2026 році окрему увагу захопить зелений у всіх можливих відтінках – від класичного до кислотного. Саме цей колір активно використовували у своїх колекціях бренди Saint Laurent, Valentino, Loewe та Balenciaga. Якщо цього сезону ми всі обожнювали коричневий, то наступного року зелений має всі шанси стати одержимістю модного світу.



У 2026 році мода вийде за межі універсальності й повернеться до емоцій. Вбранням варто демонструвати свою особистість й робити ставку на самовираження. Одяг більше не ховатиметься в тіні, а набуде нових форм.

Втім, усі ці речі досить легко адаптувати до реального життя, а як все правильно стилізувати, покажуть модні інфлюєнсери, які давно вже стали трендсетерами, образи яких всі активно наслідують.