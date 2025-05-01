Женщинам важно, чтобы тушь для ресниц удлиняла, придавала объем и подкручивала, пишет 24 Канал со ссылкой на Byrdie. Среди всех брендов масс-маркета тушь Maybelline считается едва ли не самым популярным beauty-продуктом, поэтому далее расскажем о 5 вариантах и определим плюсы каждого из них.

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Lash Sensational Sky High

Эту тушь обожают многие девушки, а в тиктоке она вызвала настоящий резонанс. Тушь Lash Sensational Sky High имеет тоненькую и гибкую щетку, которая захватывает каждую ресничку и создает кукольный эффект.

Тушь не утяжеляет ресницы, а добавляет желаемой длины даже тем, у кого короткие ресницы от природы. Порой бывает так, что прямые ресницы от природы способны опуститься уже через 30 минут, а эта тушь позволит держать форму длительное время.

The Colossal Mascara

Вот эту тушь уже много лет обожают девушки и даже не меняют на никакие другие варианты. У нее толстая щеточка, поэтому ресницы после пользования этой моделью действительно становятся очень объемными, выразительными, а взгляд просто завораживает.

The Falsies Surreal Extensions Mascara

Тушь из коллекции Maybelline придает максимальный объем, подъем и создает кукольный взгляд. Щеточка имеет подкрученные щетинки и приподнимает каждую ресничку, поэтому ложится очень красиво и не создает никаких комочков. Ресницы с такой тушью выглядят длиннее, темнее и даже имеют эффект нарощенности, но без лишнего пафоса.

Те, кто уже имеют эту тушь, рассказывают, что она настолько легкая на ресницах, что совсем не чувствуется, что у тебя на глазах она нанесена. А еще большим плюсом является то, что она совсем не осыпается.

The Falsies Lash Lift Mascara

Эта тушь для многих может стать любимой, поскольку густая щетка прекрасно захватывает каждую ресничку, поэтому эффект от нее удивительный. После нанесения ресницы выглядят так, как будто ламинированные. Здесь добавляет объема и желаемой длины. Этот вариант для тех, кто любит, чтобы ресницы были заметными и выразительными.

Great Lash

Эта тушь имеет маленькую по размеру щетку и небольшой тюбик. Ее тонкая щетка прекрасно подходит для нижних ресниц. Такой вариант отлично удлиняет и подкручивает ресницы.

Все представленные туши имеют невероятный эффект на ресницах – хорошо их удлиняют и подкручивают. Важно лишь определить тот вариант, который подойдет именно вам.