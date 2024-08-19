Кожа расцветет: в тикток становится популярным массаж холодным огурцом

Отеки, жирный блеск и тусклый цвет лица - это то, с чем может столкнуться каждая женщина. Однако решение проблем может быть довольно простым.

Помочь освежить лицо и улучшить состояние кожи может массаж обычным огурцом. Как правильно его делать, рассказываем далее.

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Как правильно делать массаж огурцом

Огурец используют в уходе за кожей уже не одно десятилетие. Обычно из него делают маски, но сейчас популярным становится также массаж замороженным огурцом, который, по словам большого количества блогеров, делает кожу идеально бархатистой и блестящей.

Чтобы сделать такую процедуру дома, следует разрезать огурец пополам и положить в морозильную камеру на несколько часов.

Как делать массаж огурцом: смотрите видео

Далее его нужно использовать как массажер: срезом огурца водите по лицу, словно скребком гуаша, не забывая про массажные линии.

В результате такая манипуляция улучшит кровообращение, уменьшит воспаление и увлажнит кожу.

Однако с холодным массажем стоит быть осторожным, чтобы не простудить нервы, поэтому делать его стоит ориентировочно 5 минут, а при любом дискомфорте останавливать процедуру.