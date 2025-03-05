Как скрыть возраст после 45 лет: удивительные секреты, которые надо знать

После 45 лет можно молодо выглядеть благодаря нескольким простым шагам. Для этого даже не обязательно менять прическу. Нужно лишь примерить правильный наряд, аксессуары и цвета, чтобы создать стильный и элегантный образ.

Женщина после 45 лет может выглядеть очаровательно, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал блогера Инну Вихорову. Привычные для нас классические вещи можно заменить интересными и оригинальными идеями. Как выглядеть моложе и каких ошибок при формировании образа следует избегать – читайте ниже.

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Как скрыть возраст после 45 лет

Чтобы выглядеть моложе, блогер рекомендует выбирать сдержанные и актуальные силуэты. Важно отдавать предпочтение качественным тканям и избегать перегрузки лишними деталями, поскольку минимализм выглядит элегантно и нежно.

Лучше всего носить наряды в стиле smart casual, который является популярным среди женщин после 45 лет. Такой наряд сочетает элементы классики и повседневного стиля и прекрасно подходит для различных событий. Образ освежить помогут интересные сумки или современные солнцезащитные очки.

Как оставаться в тренде после 45 лет

Модные элементы в образ нужно интегрировать постепенно. Стоит добавлять современный принт или трендовый цвет, однако не все сразу. Одну акцентную вещь стоит комбинировать с базовыми элементами, чтобы не перегружать образ.



Акцентный принт должен быть дозированным / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Красиво смотрятся на женщинах жакеты в размере оверсайз или брюки прямого кроя. Охотно можно экспериментировать с интересными силуэтами и фактурами. Обувь надо выбирать современного дизайна, которые удачно привлекают к себе внимание и подчеркнут ваш вкус.

Как подчеркнуть женственность после 45 лет

Блогер советует одевать женщинам платья с изящными линиями, примерить юбки-карандаши и красивые блузы. Стоит делать ставку на мягкие цвета и ткани, которые придают образу свежести и элегантности. К лучшим вариантам относится пастельный, нейтральный или теплый оттенок.

Лучше избегать темных вещей, потому что они визуально могут добавлять возраста. Также женщинам не рекомендуется носить слишком обтягивающую или очень мешковатую одежду, потому что эти два варианта могут придать возраста.