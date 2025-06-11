Как нужно ухаживать за кожей летом

Уход за кожей летом имеет свои особенности. Дело в том, что из-за прямых солнечных лучей и сильного потоотделения, у многих появляются высыпания.

Также нельзя не отметить и надоедливый жирный блеск на коже. Однако беспокоиться не стоит. Все эти проблемы можно легко преодолеть, если знать определенные нюансы, пишет 24 Канал.

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Секреты ухода за кожей в летний период

Наносите защиту от солнца

Пользоваться SPF нужно постоянно. Главное, придерживаться определенных правил:

летом выбирайте SPF 50;

обновляйте солнцезащиту каждые 2 часа;

не забывайте наносить крем не только на лицо, а и на шею, руки и грудь.



Как можно улучшить состояние кожи, когда на улице высокая температура / Фото Pexels

Обратите внимание! SPF нужно подбирать под тип кожи.

Правильно очищайте кожу

Летом нужно умываться водой несколько раз в день. Также важно избегать агрессивных очищающих средств.

Не забывайте увлажнять кожу

Увлажнять нужно даже жирную кожу. Для этого необходимо использовать профессиональные индивидуально подобранные средства.



Как улучшить состояние кожи летом / Фото Pexels

Что поможет улучшить состояние кожи летом