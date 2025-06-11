Як потрібно доглядати за шкірою влітку

Догляд за шкірою влітку має свої особливості. Річ у тім, що через прямі сонячні промені та сильне потовиділення, багато в кого з'являються висипання.

Також не можна не відмітити і надокучливий жирний блиск на шкірі. Проте, турбуватися не варто. Усі ці проблеми можна легко подолати, якщо знати певні нюанси, пише 24 Канал.

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Секрети догляду за шкірою в літній період

Наносьте захист від сонця

Користуватися SPF потрібно постійно. Головне, дотримуватися певних правил:

влітку обирайте SPF 50;

оновлюйте сонцезахист кожні 2 години;

не забувайте наносити крем не тільки на обличчя, а і на шию, руки та груди.



Як можна покращити стан шкіри, коли на вулиці висока температура / Фото Pexels

Зверніть увагу! SPF потрібно підбирати під тип шкіри.

Правильно очищуйте шкіру

Влітку потрібно вмиватися водою декілька разів на день.Також важливо уникати агресивних очищуючих засобів.

Не забувайте зволожувати шкіру

Зволожувати потрібно навіть жирну шкіру. Для цього необхідно використовувати професійні індивідуально підібрані засоби.



Як покращити стан шкіри влітку / Фото Pexels

Що допоможе покращити стан шкіри влітку