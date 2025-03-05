Как ухаживать за окрашенными волосами: основные правила, которые надо знать

Окрашенные волосы позволяют женщинам изменить образ всего за один поход в салон и подчеркнуть собственную индивидуальность. Однако в дальнейшем уже стоит задача сохранить интенсивность полученного цвета и блеска. Сделать это можно достаточно просто, зная несколько важных правил.

Нужно адаптировать рутину ухода за окрашенными волосами, отдав предпочтение качественным средствам. Они помогут замедлить потерю цвета и сохранить его насыщенность надолго, пишет 24 Канал.

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Изменение цвета волос влияет на их структуру через химические компоненты в составе краски. Они поднимают чешуйки, снижают эластичность стержня и повреждают кератиновый слой, что делает волосы ломкими и сухими.

Так происходит после любого окрашивания. Поэтому для того, чтобы восстановить состояние волос и одновременно сохранить яркость оттенка – надо регулярно заботиться о них.

Использование правильных уходовых средств

После смены цвета нужно выбирать шампунь, маску и кондиционер, которые специально предназначены для окрашенных волос. Они бережно очищают пряди, не вымывая пигмента. Рекомендуется обращать внимание на шампуни для окрашенных волос, содержащие УФ-фильтр, который защищает от выгорания цвета.

Нужно помнить, что двукратное мытье является основным ключом к правильному уходу. Благодаря первому мытью убирается грязь и остатки стайлинга, а уже второе вспенивание позволяет всем активным компонентам попасть на кожу головы.



Шампунь должен быть предназначен для окрашенных волос / Фото Shutterstock

После мытья стоит использовать маску, чтобы насытить волосы полезными элементами. Открытые чешуйки способствуют более глубокому проникновению восстановительных компонентов, необходимых для окрашенных волос.

Далее следует кондиционер. Его следует применять после каждого мытья, чтобы увлажнить волосы и закрыть кутикулу. Наносить продукт нужно только на длину и кончики, избегая корней.

Чтобы придать волосам блеск и обеспечить глубокое питание, стоит пользоваться всеми необходимыми средствами для окрашенных волос: шампунем, маской и кондиционером. Монобрендовые линейки разработаны для сохранения цвета и восстановления ослабленных прядей, обогащая их необходимыми питательными веществами.

Для стойкости цвета волос следует мыть теплой, а не горячей водой, и не чаще чем 2–3 раза в неделю. Чрезмерное мытье ускоряет смывание защитного слоя и стимулирует избыточную выработку жира. Чем реже вы моете голову, тем дольше сохраняется цвет.

Следует заметить, что это правило не касается людей с жирным типом головы. Ведь их волосы могут нуждаться в более частом мытье.

Чтобы избежать повреждения структуры, расчесывать волосы лучше после полного высыхания. Чтобы волосы не повредились, следует воспользоваться несколькими важными советами:

если вам нужно расчесать мокрые волосы – используйте гребень с широкими зубцами;

начинайте расчесывание с кончиков, постепенно поднимаясь вверх;

не тяните волосы и не расчесывайте их силой;

используйте специальные средства для расчесывания, которые облегчают этот процесс.

Защита от высоких температур

Окрашенные волосы уязвимы к повреждениям, поэтому стоит минимизировать термическое воздействие, избегая частого использования выпрямителей, плоек и горячего воздуха фена. Для сушки лучше выбирать среднюю температуру, чтобы не перегревать пряди и сохранить их прочность.

Обязательным этапом ухода является термозащита. Она создает на поверхности волос защитную пленку, которая помогает сохранить их здоровыми и защищает от воздействия средних и высоких температур. Это незаменимое средство для поддержания силы и красоты окрашенных волос.

Дополнительное питание

Стойкость цвета, равномерность и насыщенность окрашенных волос во многом зависят от домашнего ухода. Кроме базовых средств, стоит добавить масла, которые придают блеск и глубокого питания. Аргановое и кокосовое масла помогают предотвратить ломкость – их следует наносить на кончики после мытья.



Смывать масло с влажных волос не нужно / Фото Shutterstock

В весенне-летний период волосы нуждаются в дополнительной защите от УФ-лучей, которые вызывают выцветание цвета и ослабление прядей. Уже после нескольких часов на солнце оттенок может существенно выгореть, поэтому стоит использовать спреи с UV-фильтрами. Их нужно наносить за 15 минут до выхода на улицу.

Бережное очищение, интенсивное увлажнение и эффективная защита – три ключевых правила ухода за окрашенными волосами. Придерживаясь этих простых рекомендаций, можно сохранить их здоровый вид и насыщенный цвет надолго.

Где приобрести специальные средства для волос

Окрашенные волосы нуждаются в особом уходе, чтобы оставаться шелковистыми, увлажненными и послушными. Качественные средства помогают сохранить яркость цвета, предотвратить ломкость и секущиеся кончики.

Например, можно обратить внимание на украинский бренд FORTESSE, предлагающий уходовую косметику, которая восстанавливает волосы после окрашивания и дарит им здоровый блеск.



Качественные средства сохранят цвет окрашенных волос / Фото бренда FORTESSE

Достичь эффекта салонного ухода дома вполне реально, особенно когда на рынке есть доступные и эффективные продукты, что заботятся о красоте волос ежедневно! Приобрести продукцию бренда можно на MAKEUP и MAUDAU.