Женщины захватили дороги: выросло количество украинок, которые хотят получить водительские права
В Украине растет количество женщин за рулем. В последнее время все больше женщин хотят получить водительское удостоверение.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудик, сообщает Lady 24.
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Все больше женщин хотят сесть за руль
Рудик рассказал о росте количества украинок, которые стремятся получить водительское удостоверение.
Действительно, существенно возросло количество желающих девушек или женщин, которые желают получить водительское удостоверение впервые или открыть другую категорию. Но и мужчины тоже обращаются в территориальные сервисные центры с желанием получить водительское удостоверение,
– отметил он.
Украинки охотно садятся за руль / Фото Unsplash
Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел добавил, что количество желающих сдавать теоретический и практический экзамены на водительское удостоверение в целом увеличилось.
"Это увеличение исключительно, как мы видим, связано с военным положением и желанием украинцев иметь водительское удостоверение", – подытожил Рудик.