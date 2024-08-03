Женщины захватили дороги: выросло количество украинок, которые хотят получить водительские права

В Украине растет количество женщин за рулем. В последнее время все больше женщин хотят получить водительское удостоверение.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудик, сообщает Lady 24.

Будет интересно Девушка завоевала сердце спортсмена, который выиграл золото на Олимпиаде-2024: как ей это удалось

Все больше женщин хотят сесть за руль

Рудик рассказал о росте количества украинок, которые стремятся получить водительское удостоверение.

Действительно, существенно возросло количество желающих девушек или женщин, которые желают получить водительское удостоверение впервые или открыть другую категорию. Но и мужчины тоже обращаются в территориальные сервисные центры с желанием получить водительское удостоверение,

– отметил он.



Украинки охотно садятся за руль / Фото Unsplash

Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел добавил, что количество желающих сдавать теоретический и практический экзамены на водительское удостоверение в целом увеличилось.

"Это увеличение исключительно, как мы видим, связано с военным положением и желанием украинцев иметь водительское удостоверение", – подытожил Рудик.