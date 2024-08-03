Жінки захоплюють дороги: кількість українок, які хочуть отримати водійське посвідчення, зросла

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Микола Рудик, повідомляє Lady 24.

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Дедалі більше жінок хочуть сісти за кермо

Рудик розповів про зростання кількості українок, які прагнуть отримати посвідчення водія.

Дійсно, істотно зросла кількість охочих дівчат або жінок, які бажають отримати посвідчення водія вперше або відкрити іншу категорію. Але і чоловіки теж звертаються до територіальних сервісних центрів із бажаннями отримати посвідчення водія,

– зауважив він.



Українки охоче сідають за кермо / Фото Unsplash

Начальник Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ додав, що кількість охочих складати теоретичний і практичний іспити на водійське посвідчення загалом збільшилась.

"Це збільшення виключно, як ми бачимо, пов'язане з воєнним станом і бажанням українців мати посвідчення водія", – підсумував Рудик.