Благодаря созданию красивых вещей, талантливые дизайнеры получили мировое признание, пишет 24 Канал. Очень много брендов популяризируют Украину и одевают многих голливудских звезд.

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О наших дизайнерах знает огромное количество звезд, которые примеряют каждый раз новые вещи. Знаменитости первой величины имеют в своем гардеробе наряды от украинских брендов, поэтому делимся несколькими уникальными дизайнерами, которые повлияли на украинскую моду.

Светлана Бевза

Дизайнер Светлана Бевза основала собственный бренд BEVZA еще в 2006 году. Она создает минималистичные, сдержанные и элегантные коллекции, которые уже много лет представляет на Неделях моды в Нью-Йорке.

К самым популярным вещам дизайнера относятся элементы одежды и украшений с украинскими культурными кодами. Бевза создала серьги в форме колосков, балаклаву посвященную княгине Ольге и еще много других знаковых вещей.

Коллекции бренда BEVZA неоднократно появлялись на страницах ведущих глянцев, среди которых Vogue, Harper's Bazaar, Elle и другие. Недавно в роскошных вещах Светланы Бевзы красовалась актриса из сериала "Секс и город" Синтия Никсон.

Руслан Багинский

Головные уборы Руслана Багинского стали узнаваемыми на весь мир. Он едва ли не один из дизайнеров, который собрал вокруг себя больше всего ценителей бренда среди мировых звезд. Бренд в этом году празднует 10-летие с момента основания и имеет на своем счету множество знаменитостей, которые красовались в головных уборах RB.

К слову, Руслан Багинский оформил 12 витрин универмага Galeries Lafayette в Париже.

Мадонна снялась в шляпе украинского дизайнера для глянца, а Бейонсе выступает в шляпах на своих концертах. Рианна, Памела Андерсон, Пэрис Хилтон, Кайя Гербер, Алессандра Амбросио и многие другие часто появляются в головных уборах Багинского.

Иван Фролов

За последние несколько лет дизайнер стал настоящим открытием далеко за пределами Украины. Наряды от Ивана Фролова носит Бейонсе, ее дочь Блю Айви Картер, Рита Ора, Гвен Стефани и многие другие.

Бренд является узнаваемым благодаря эффектным корсетам и платьям с вырезами в форме сердца. Иван Фролов создает изящные и несколько провокационные вещи, которые захватывают значительное количество звезд.

Мэри Фуртас

Львовянка Мэри Фуртас создала бренд CULTNAKED в 2017 году. Коллекции нарядов подходили для вечеринок, светских мероприятий и интересных событий. Среди других вещей они выделялись тем, что были созданы из эластичных тканей и экокожи, которые обжимали тело.

Популярным элементом украинского бренда стал скорт – юбка с шортами из-под низа, которая позволяет комфортно себя чувствовать где угодно. Наряды от Мэри Фуртас носит Ариана Гранде, Кендалл Дженнер, Меган Фокс, Скривер, Жасмин Тукс и другие голливудские звезды.