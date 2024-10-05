Какие украшения купить осенью: самая интересная подборка с модных подиумов

Без украшений трудно представить красивый и целостный образ. Они всегда завершают наши выходы и становятся хорошей изюминкой даже в самых простых нарядах. Этой осенью советуем обратить внимание на несколько интересных украшений.

На модных показах дизайнеры демонстрируют не только наряды, но и обувь, аксессуары и украшения, пишет Vogue. Проведя анализ образов моделей, эксперты определили главные украшения сезона – это каскадные ожерелья, массивные браслеты и пирсинг. Модели выходили на подиум в разнообразии цветов, жемчуга и ракушек.

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Каскадное ожерелье

Такое ожерелье является одним из доминирующих трендов и имеет все шансы стать главным бохо-аксессуаром, которое будет завершать наш наряд в этом сезоне.



Стильные украшения на осень / Фото Vogue

Массивные браслеты

Осенью начнется настоящая лихорадка на массивные браслеты. В моде будут широкие, металлические и большие браслеты, которые будут подходить к лонгсливам, которые надо будет одевать поверх рукавов.



Модные украшения на осень / Фото Vogue

Жемчуг

Несмотря на то, что жемчуг считается классикой и не выходит из моды, иногда он угасает из трендов, и в этом году возвращается с новым размахом. Выбирайте для себя серьги или чокеры.



Стильные украшения на осень / Фото Vogue

Пирсинг

Многие модели появились на подиуме с пирсингом на лице. Серьга украшала губы или нос и удачно завершала интересные образы.



Модные украшения на осень / Фото Vogue

Серебряные серьги

На первом месте осенью будет серебро с максималистским духом. Делайте ставку не на минималистичные модели, а на массивные серьги, которые придадут образам эффектности.



Стильные украшения на осень / Фото Vogue

Ансамбли колец

Главный акцент этой осенью будет на украшении пальцев кольцами. Можете отбросить на второй план минималистичные кольца и добавить в шкатулку украшений массивные изделия.



Модные украшения на осень / Фото Vogue

Кроме того, в моде в этом сезоне цветочные серьги и цепочки, а еще цветные ожерелья в стиле бохо, которые станут удачным завершением к монохромным образам.