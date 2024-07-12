По каким направлениям будут курсировать эти поезда и как приобрести билеты в соответствующие купе, читайте на Lady 24.
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На каких направлениях появятся новые женские купе
С 1 августа Укрзализныця добавляет женские купе еще для четырех рейсов дальнего следования. Речь идет о таких поездах:
№ 1/2 Харьков – Ивано-Франковск.
№ 5/6 Запорожье – Ясиня;
№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;
№ 95/96 Киев – Рахов.
Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста,
– рассказал председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Как отмечают железнодорожники, по стоимости эти купе традиционно никоим образом не будут отличаться от других аналогичного типа на конкретном рейсе, но гарантировать определенную приватность и ощущение безопасности во время путешествия.
Купить билеты в женские купе на эти поезда можно будет в приложении Укрзализныци уже с 13 августа. Посадка в соответствующие вагоны будет доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Напомним, что первые женские купе Укрзализныця запустила на 4 направлениях еще в июне 2023 года. Затем проект расширили до 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.