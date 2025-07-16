Как восстановить волосы после отпуска: особые советы для девушек

После отпуска мы возвращаемся счастливыми и отдохнувшими, но уже дома следует уделить внимание волосам, поскольку под воздействием солнца они могли сильно пострадать.

Каждой девушке надо помнить, что после отпуска надо непременно начать активный уход за прядями, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Несколько манипуляций помогут вернуть утраченный блеск коже и волосам.

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Как ухаживать за волосами после отпуска?

Солнце и морская соль разрушает волосы. Независимо от того, как сильно мы стараемся оберегать пряди нанося термозащиту или надевая головной убор, повреждения иногда неизбежны. В большинстве случаев требуются определенные средства для восстановления волос или даже стрижка.

На море волосы активнее подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения, поскольку целые дни отдыхающие проводят на пляже или у бассейна.

UVB-лучи отвечают за потерю кератина, а UVA-излучение вызывает потерю пигмента волос. Вместе они повреждают структуру волос, после чего они становятся тоньше, светлее и теряют эластичность. Соленая вода еще и сильно сушит волосы, поэтому все эти повреждения требуют обязательного восстановления.

Если после отпуска вы заметили, что волосы стали ломкими, а кончики секутся, тогда стоит прибегнуть к нескольким действенным шагам.

Подстригите кончики

Освежите кончики волос после моря, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение прядей и восстановить влагу и эластичность. Впоследствии можно воспользоваться несколькими методами, чтобы их отрастить.

Используйте полезные средства

После отпуска на море, в волосах повреждается кератин, поэтому стоит выбрать для себя шампунь и кондиционер с белком. Благодаря этим средствам пряди станут крепче.

Интенсивно увлажняйте волосы интенсивно увлажняйте волосы

Морская соль очень высушивает волосы, поэтому после отпуска надо выделить время на интенсивное увлажнение. Уход должен состоять из маски, кокосового или арганового масла. Можно наносить их перед сном, завязав волосы в пучок, а утром вымыть шампунем с кератином.

Не красьте волосы самостоятельно

На море ультрафиолетовые лучи приводят к потере пигмента в волосах. После возвращения с моря не рекомендуется самостоятельно красить волосы, потому что без надлежащего профессионального надзора пряди можно еще больше повредить.