Именно черемша богата разнообразными микроэлементами и аминокислотами. В частности, ее считают прекрасным профилактическим средством при острых респираторных заболеваниях, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Как черемша влияет на волосы

Черемша богата витаминами А и Е. Именно поэтому употребление этой зелени способствует:

предотвращению выпадения волос;

улучшению вида кожи;

восстановлению волос и улучшению их состояния.



Какую пользу принесет употребление черемши / Фото Unsplash

Это растение также положительно влияет и на организм в целом. Оно способствует:

укреплению иммунитета (через витамин С);

поддержке сердечно-сосудистой системы;

улучшению обмена веществ (соответственно и похудению).

Как употреблять черемшу

Черемшу можно употреблять по-разному. Свежее растение следует добавлять в салаты, различные основные блюда и овощные смузи. Высушенная зелень станет прекрасным дополнением многих блюд, поскольку она является интересной специей с ярко выраженным вкусом.



Как и с чем употреблять черемшу и какой вкус имеет это растение / Фото Pexels

Нужно понимать, что черемша имеет несколько специфический чесночный вкус. Запах этого растения напоминает квинтэссенцию зеленого лука и чеснока.