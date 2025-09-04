Джорджо Армани учился на врача, но попал в мир моды и оставил свой глубокий след навсегда, пишет 24 Канал. В 1975 году он основал собственный одноименный бренд Giorgio Armani. Джорджо создавал простые и элегантные вещи, неподвластные времени. Именно он сделал бренд символом итальянской роскоши в мире.

Есть несколько культовых новинок, которые создал дизайнер и изысканных образов, в которых красовались звезды на красных дорожках. Джорджо Армани был фаворитом красных дорожек, а его платья и костюмы называют беспроигрышным вариантом.

Какие образы Джорджо Армани являются культовыми?

Джулия Робертс на "Оскаре" в 2001 году

Черное бархатное платье Джулии Робертс стало одним из самых обсуждаемых. Платье с белыми акцентами считается одним из самых знаковых платьев в истории "Оскара".



Платья, которые создал Джорджо Армани / Фото Getty Images

Леди Гага на "Грэмми" в 2010 году

Певица Леди Гага открыла церемонию "Грэмми" в футуристическом платье Armani с металлическим блеском и космическим силуэтом. Это платье произвело фурор у многих гостей.



Платья, которые создал Джорджо Армани / Фото Getty Images

Кейт Бланшетт на Каннском кинофестивале в 2014 году

В 2014 году Кейт Бланшетт посетила Каннский кинофестиваль в роскошном платье от Armani Prive с кружевом и открытой спиной. Своим примером актриса демонстрирует, что платья от Джорджо Армани можно надевать на важные события по несколько раз, потому что уже раньше это платье она примеряла на "Золотой глобус".



Платья, которые создал Джорджо Армани / Фото Getty Images

Николь Кидман на "Оскаре" в 2018 году

Если бы существовала номинация "Самый обсуждаемый наряд церемонии Оскар 2018", то Николь Кидман в ней бы одержала победу. Актриса вышла на красную дорожку в кобальтово-синем платье с огромным бантом.



Платья, которые создал Джорджо Армани / Фото Getty Images

Кейт Бланшетт на Венецианском кинофестивале в 2025 году

Кейт Бланшетт надела на Венецианский кинофестиваль платье Armani Privé, которое впервые носила на церемонии SAG Awards в 2022 году. Это роскошное черное платье с глубоким вырезом, полностью обшито камнями.



Платья, которые создал Джорджо Армани / Фото Getty Images

Как Джорджо Армани поддержал Украину?

28 февраля 2022 года дизайнер Джорджо Армани стал первым модельером, который поддержал Украину. Он решил не использовать музыку во время своего показа. Этот жест стал демонстрацией поддержки украинского народа и солидарности с Украиной во время российского вторжения.