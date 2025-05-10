Изменить лицо без косметологии легко: попробуйте этот метод

Благодаря фейсбилдингу можно сильно изменить лицо. Фактически, такой метод – это настоящий фитнес для лица.

Суть фейсбилдинга как раз заключается в том, что с помощью специальных упражнений вы можете "подтянуть" лицо. Более того, именно этот метод поможет вам забыть о втором подбородке, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что делать, чтобы избавиться от второго подбородка

Основательница школы JBFACESCHOOL, face-эксперт с 13-летним опытом Евгения Багликля отмечает, что для фейсбилдинга не нужно специальное оборудование. Вам достаточно лишь встать перед зеркалом и открыть зону шеи, чтобы вы могли четко прослеживать технику выполнения упражнений.

Упражнение 1



Как сделать черты лица более выразительными / Фото Vogue

Нажимайте языком поочередно сначала на верхнее, а затем на нижнее небо. Изменения должны быть заметны именно на подчелюстной зоне.

Упражнение 2



Как работает фейсбилдинг / Фото Vogue

Прижмите язык с усилием к верхнему небу. Это нужно делать таким образом, чтобы подтягивалась подчелюстная зона.

Упражнение 3



Как сделать скулы более выразительными / Фото Vogue

Поверните голову вправо. Руку положите на противоположную ключицу.

Начинайте выдвигать нижнюю челюсть вперед. Амплитуда должна быть небольшая. Затем повторите это упражнение с другой стороны.

Упражнение 4



Какие упражнения делать, чтобы похудело лицо / Фото Vogue

Поднимите голову с открытым ртом. Нижнюю челюсть нужно подтянуть к верхней. Далее вернитесь в исходное положение с закрытым ртом.

Обратите внимание! Наличие второго подбородка может быть связано с плохой осанкой. Стоит работать комплексно. Обратите внимание на здоровье спины и занимайтесь фейсбилдингом, тогда изменения будут ощутимы уже через несколько недель.