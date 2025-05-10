Змінити обличчя без косметології легко: спробуйте цей метод

Завдяки фейсбілдінгу можна сильно змінити обличчя. Фактично, такий метод – це справжній фітнес для обличчя.

Суть фейсбілдінгу якраз полягає у тому, що за допомогою спеціальних вправ ви можете "підтягнути" обличчя. Щобільше, саме цей метод допоможе вам забути про друге підборіддя, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Що робити, щоб позбавитись другого підборіддя

Засновниця школи JBFACESCHOOL, face-експертка з 13-річним досвідом Євгенія Багликля наголошує, що для фейсбілдінгу непотрібне спеціальне обладнання. Вам достатньо лише встати перед дзеркалом і відкрити зону шиї, аби ви могли чітко прослідковувати техніку виконання вправ.

Вправа 1



Як зробити риси обличчя виразнішими / Фото Vogue

Натискайте язиком почергово спочатку на верхнє, а потім на нижнє піднебіння. Зміни мають бути помітні саме на підщелепній зоні.

Вправа 2



Як працює фейсбілдінг / Фото Vogue

Притисніть язик із зусиллям до верхнього піднебіння. Це потрібно робити таким чином, аби підтягувалась підщелепна зона.

Вправа 3



Як зробити вилиці виразнішими / Фото Vogue

Поверніть голову вправо. Руку покладіть на протилежну ключицю.

Починайте висувати нижню щелепу вперед. Амплітуда має бути невелика. Потім повторіть цю вправу з іншого боку.

Вправа 4



Які вправи робити, щоб схуднуло обличчя / Фото Vogue

Підніміть голову з відкритим ротом. Нижню щелепу потрібно підтягнути до верхньої. Далі поверніться у вихідне положення із закритим ротом.

Зверніть увагу! Наявність другого підборіддя може бути пов'язана з поганою поставою. Варто працювати комплексно. Зверніть увагу на здоров'я спини і займайтесь фейсбілдінгом, тоді зміни будуть відчутні уже через декілька тижнів.