Гадкая обувь, которую мы не любили – снова вернулась в моду: как она выглядит

Некоторые сезонные тренды способны удивлять, и лето – не стало исключением. Кроме популярных классических босоножек, в моде появилась обувь, которую мы раньше ненавидели. Их считали детскими, а теперь модницы дополняют этой обувью свои образы.

Этим летом в моде снова будут резиновые шаги на платформе, сандалии с липучками, бабушкины сланцы с ремешками или желейные босоножки, которые мы когда-то носили в начале нулевых, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Мода циклична, поэтому неудивительно, что определенная обувь снова появилась на арене. Немного подробнее расскажем о каждой модели, которая ворвалась в тренды.

Кроксы на платформе

К самым модным резиновым сандалиям относятся кроксы на платформе в ярком цвете фуксии. Они удобные и эффектные и хорошо стилизуются с платьями, юбками и джинсами. Цвет фуксии прекрасно смотрится на загорелой коже, но такая обувь подойдет только тем, кто ищет смелых деталей в своих образах.



Модная обувь на лето 2025 / Фото Pinterest

Бабушкины шлепанцы

Летом в моде будут шлепанцы, которые выглядят так, как будто это бабушкина обувь. Такая пара обуви удобная, но в большинстве вызывает ассоциацию с туристами, которые одевают их для комфортной ходьбы. Теперь такие шлепанцы носят к длинным платьям, широким брюкам, костюмам. Обувь с толстой подошвой и большими ремешками представили бренды Prada и Miu Miu.



Трендовая обувь на лето 2025 / Фото Pinterest

Сандалии на липучках

Раньше такие сандалии ассоциировались у нас с детскостью, а теперь они снова в моде. Они легко застегиваются, хорошо держатся на ноге и прекрасно подходят для городских прогулок, путешествий и тому подобное.



Модная обувь на лето 2025 / Фото Pinterest

Желейные босоножки

Прозрачные или цветные босоножки из пластика были в моде в начале 2000-х годов. Носят эту обувь с любым материалом – денимом, шелком, трикотажем или льном. Обувь является легкой, яркой и интересной, поэтому удачно дополнит летнюю коллекцию.



Трендовая обувь на лето 2025 / Фото Pinterest

Кстати, дополнить эту обувь можно модными платьями в длине макси. Как выглядит популярный наряд рассказали в нашем материале.