Преимущества времени на природе: почему стоит чаще выходить на улицу

Кислород наполняет легкие, солнечный свет попадает на лицо, а тело расслабляется. Все эти приятности можно получить просто выходя на улицу.

Однако в современном темпе жизни прогулки становятся скорее редкостью. Почему это плохая новость и какие преимущества имеет проведение времени на свежем воздухе, рассказываем далее.

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Время для восстановления

Человеческое тело прекрасно адаптируется к изменениям и стрессу, чтобы помочь нам пережить трудные времена, объясняет Эрнесто Лира де ла Роса, доктор философии, дипломированный психолог и медиа-консультант. Хотя эта гибкость жизненно важна для выживания, длительные периоды сильного стресса приучают тело и разум воспринимать стресс как нормальное состояние. Как мы можем снизить уровень стресса и дать телу шанс выйти из постоянного напряжения? Ответ – гуляя на свежем воздухе.

Когда мы проводим время на природе, мы можем буквально отключиться от повседневных стрессов, технологий и социальных взаимодействий. Природа может помочь нам заземлить и восстановить наше тело и разум, особенно если мы наблюдаем за окружающей средой,

– объясняет эксперт.

Поддержка физического здоровья

Независимо от того, где вы тренируетесь, спорт полезен для здоровья. Однако, если придерживаться распорядка физических упражнений трудно, перенос тренировок на улицу может улучшить мотивацию.

Исследование, опубликовано в Journal of Epidemiology and Community Health, показало, что люди, которые проводят время на природе, чаще занимаются физической активностью и имеют лучшую форму.

Но регистрироваться на интенсивный тренировочный лагерь на открытом воздухе не обязательно. Занятия физической активностью на улице – пешие прогулки или плавание – могут привести к улучшению здоровья, в частности снижение артериального давления, снижение риска сердечных заболеваний и улучшение иммунной функции даже при умеренных усилиях.

Улучшение креативности и концентрации

Эксперты также обнаружили, что проведение времени на природе может повысить креативность и улучшить концентрацию. В исследовании, опубликованном в Journal of Environmental Psychology, обнаружили, что люди, которые проводили время на природе, были более креативными и лучше решали проблемы, чем те, кто проводил больше времени в городской среде.

Жизнь в моменте

По словам психолога Ивонн Томас время на свежем воздухе может помочь освободиться от тревоги, вызванной волнением о будущем, побуждая жить прямо здесь и прямо сейчас.

Отдых на природе может помочь вам оценить, где вы находитесь в этот момент. На природе вы можете легко практиковать осознанность, принимая и осознавая жизнь вокруг вас в режиме реального времени. Это помогает наслаждаться чудом и красотой природы и приносит радость и вдохновение,

– объясняет она.

Эксперт добавляет, что даже небольшое усилие в течение дня, к примеру выход на балкон на несколько минут, чтобы понаблюдать за миром, поможет уменьшить уровень стресса и успокоиться.